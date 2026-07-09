Mortal accidente en Ipís: OIJ identifica a mujer y detalla caso

Una mujer de apellido Mora, de 55 años, es la víctima del mortal accidente de tránsito ocurrido en Ipís de Goicoechea, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar, la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta cuando, por razones que aún se encuentran bajo investigación, el vehículo en el que se desplazaba aparentemente colisionó contra un automóvil.

Producto del impacto, Mora falleció en el sitio, por lo que agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Como parte de las diligencias, y bajo dirección funcional del Ministerio Público, el conductor del vehículo involucrado, un hombre de apellido Solórzano, de 79 años, fue detenido mientras las autoridades determinan su eventual responsabilidad y su situación jurídica.

El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.