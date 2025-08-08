Un mortal accidente de tránsito tuvo lugar la mañana de este viernes en el sector de Belén en Carrillo, Guanacaste.

Al llegar al sitio de los hechos, la Cruz Roja Costarricense confirma que aborda un hombre adulto sin signos vitales.

Foto: Corresponsal Manuel Gutiérrez

Según información del corresponsal Manuel Gutiérrez, el conductor del automóvil se habría quedado dormido.

Producto de esto, el chofer invadió el carril contrario, donde colisionó al motorizado.

Foto: Corresponsal Manuel Gutiérrez

Según informan las autoridades, la alerta del hecho se reportó a las 4:53 a.m.

Foto: Corresponsal Manuel Gutiérrez

Al sitio la Cruz Roja movilizó una unidad básica.

Declaraciones de Cruz Roja: