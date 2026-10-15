Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un accidente entre una buseta que llevaba a bordo a dos turistas y un vehículo deja como resultado una persona fallecida a unos 15 kilómetros de la entrada al Doit Center, carretera hacia el Golfo de Papagayo.

Según versión preliminar, la buseta de turismo viajaba desde San Carlos con una pareja de nacionalidad estadounidense cuando se ocurrió el accidente.

Producto del impacto, el conductor del vehículo falleció en el sitio, mientras que los turistas y el conductor de la buseta fueron trasladados a la clínica de Filadelfia con varios golpes.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.