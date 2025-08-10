Una colisión entre 2 vehículos en Tres Ríos, La Unión de Cartago, provocó la muerte de una mujer adulta y dejó tres personas gravemente heridas.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a la 1:27 a.m. y desplazó al lugar 2 unidades básicas, 2 unidades de soporte y primera intervención.

Al llegar, los socorristas confirmaron el fallecimiento de la mujer en el sitio.

Además, trasladaron a 2 hombres adultos con múltiples traumatismos en condición crítica y a otro paciente en condición urgente al Hospital Max Peralta.

Otros 2 ocupantes fueron valorados en la escena, pero habrían rechazado el traslado.

Por ahora, se desconocen las causas del accidente.