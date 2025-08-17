2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas la mañana de este domingo en un accidente de tránsito que tuvo lugar en Laurel de Corredores.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacaron que recibieron la alerta pasadas las 4:00 a.m.

Según mencionan las autoridades, por razones que aún se desconocen, se presentó una colisión frontal entre 2 motocicletas.

Producto de esto 2 hombres sin vida y otros 2 heridos.

Las víctimas:

Hombre de apellido Vargas, de 27 años, falleció en el sitio.

Hombre de apellido Salazar, de 31 años, falleció en centro médico.

Hombre de apellido Guido, 24 años, herido.

⁠Masculino de apellido Santana, 18 años, herido.

Los cuerpos de los fallecidos fueron remitidos a la morgue judicial.

El caso se mantienen en investigación.