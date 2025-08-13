El Campeonato de Invierno del Costa Rica Kart Championship (CRKC) fue todo un éxito en el P1 Speedway del Tajo en el Parque Diversiones. Tuvo un récord histórico de participación con 115 pilotos inscritos. Uno de los reyes de la fecha fue Gerardo Moreno del MH Karting, actual campeón del Campeonato Nacional de Verano y del Latinoamericano. Abrió la temporada con un tercer lugar en una de sus nuevas categorías, la Tillotson Senior y quinto en VLR. Con esto Moreno se aseguró uno de los dos cupos oficiales que tendrá nuestro país en el FIA Karting Arrive and Drive World Championship y que se correrá del 14 al 16 de noviembre de 2025 en el Circuito Internacional LYL de Malasia. Se reunirán los 54 mejores kartistas amateur del mundo.

“Fue un fin de semana muy disputado; los pilotos de ambas categorías Senior en las que compito actualmente tienen un nivel altísimo. Logré un tercer y un quinto lugar, y estoy seguro de que en ambas podemos pelear por la punta. Representar a Costa Rica en Malasia es todo un reto, y desde ya nos estamos preparando muy bien, con el apoyo de mis patrocinadores BabylissPRO, Motul y Gatorade, para poder traer los mejores resultados al país”, dijo Moreno.

El segundo representante nacional será Fabián Acevedo de FIK Sport Academy, de la categoría VLR Junior. Él también logró su clasificación para este prestigioso evento internacional, donde ambos pilotos buscarán dejar en alto el nombre de Costa Rica.