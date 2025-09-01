Para seguir agravando la crisis de la institución morada, Saprissa Fútbol Femenino cayó ante Club Sport Herediano, equipo que no había sumado de 3 en el presente campeonato. Las florenses, dirigidas por Carlos Avedissian, derrotaron 4-3 a las tibaseñas para conseguir su primera victoria en 6 fechas. En otros resultados, Alajuelense no falla y goleó 3-0 a Pococí, con goles en el primer tiempo, mientras que Sporting aplastó 7-0 a Moravia, y Dimas Escazú ganó a domicilio 1-2 ante Chorotega. La tabla la encabezan las manudas con 16 puntos. Entre tanto, las albinegras son segundas con 13, Dimas es tercero con 12 y Saprissa cuarto con 11. Herediano es quinto con 6, mientras que Chorotega, Pococí y Moravia terminan la tabla con 2 puntos cada uno.