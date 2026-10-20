Moradas y manudas empatan el Clásico femenino

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El clásico femenino entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense terminó con un empate 2-2, en un compromiso que tuvo un inicio frenético, cuatro goles y emociones desde los primeros segundos.

Apenas habían transcurrido 50 segundos cuando llegó la primera anotación. En una acción de tiro de esquina, Miranda Solís terminó enviando el balón al fondo de su propia portería, lo que significó el 1-0 para las moradas en un arranque inesperado.

Sin embargo, la defensora rojinegra tuvo la oportunidad de reivindicarse rápidamente. Al minuto 3, Miranda Solís apareció en el área rival y consiguió el tanto del empate para Alajuelense, con lo que corrigió su error apenas unos instantes después.

La alegría manuda duró muy poco. Cuando apenas se disputaba el minuto 5, Jimena González sorprendió a la guardameta Priscilla Tapia con una definición por encima de su salida. El balón terminó en el fondo de la red y Saprissa recuperó la ventaja con el 2-1.

En cuestión de cinco minutos, el clásico ya había vivido tres anotaciones y un intercambio de golpes que prometía más emociones para el resto del encuentro.

Con la ventaja en el marcador, las moradas intentaron sostener el resultado, mientras Alajuelense buscó la manera de volver a meterse en el partido y evitar la derrota ante su archirrival.

El encuentro avanzó hasta la segunda parte, cuando las rojinegras encontraron nuevamente el camino hacia la igualdad.

Foto: LDA

Esta vez fue Lixy Rodríguez quien apareció para cambiar la historia del compromiso. La futbolista manuda conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la portería y estableció el 2-2 definitivo.

De esta manera, ambos equipos repartieron puntos en un clásico que tuvo un comienzo explosivo, con tres goles antes de cumplirse los primeros cinco minutos, y que terminó con las rojinegras rescatando la igualdad en el complemento.