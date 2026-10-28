MOPT y CTP investigan accidente de autobús en Sarapiquí

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP) ordenaron una investigación inmediata sobre las condiciones en las que operaba el autobús con placa accidentado esta mañana en Sarapiquí.

La investigación fue solicitada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón. Tanto el MOPT como el CTP expresaron su pesar por lo acontecido y advirtieron que, de comprobarse alguna irregularidad, se aplicarán las sanciones correspondientes.

Mortal vuellco en Sarapiquí. Foto: Cuerpo de Bomberos.

Estatus legal y regulatorio del vehículo

De acuerdo con la información oficial brindada por las autoridades, la unidad involucrada cuenta con un único permiso vigente, el cual es para el transporte de estudiantes.

Además, la inspección técnica ante Dekra se encuentra al día y vigente; por su parte, mantiene una póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS) debidamente activa.

El autobús se encuentra dentro del rango de vida útil permitido.

El CTP indicó que desarrollará una investigación formal dirigida a la empresa operadora sobre la situación presentada y la unidad involucrada.

Los resultados que se obtengan de este análisis serán elevados con la mayor brevedad posible ante la Junta Directiva del CTP para determinar las acciones correspondientes.

El caso

El accidente ocurrió en la ruta 4, cerca del restaurante Palmitour, en el sector de Río Frío. En el autobús viajaba un grupo de adultos mayores que salió de Anita Grande de Jiménez con destino a un balneario en La Fortuna.

En un momento dado, y por razones que aún se investigan, se produjo el vuelco del autobús, falleciendo tres personas, dos en el sitio y una en el hospital de Guápiles.