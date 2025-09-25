Tras repetidas fallas que han afectado al tránsito aéreo de turistas y nacionales, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó investigar el funcionamiento de la torre de control del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Así lo confirmó el jerarca Efraím Zeledón, tras afrontar un cierre de casi cinco horas debido a un fallo eléctrico que desconectó a dos terminales internacionales este jueves.

Problemas constantes Durante abril de 2024, Diario Extra dio a conocer que el aeropuerto Juan Santamaría suspendió operaciones por falta de personal en la torre de control, tras la incapacidad de un funcionario. Aviación Civil alegó razones de seguridad, mientras Sitecna denunció ineficiencia y falta de plazas que mantiene en crisis al sector. Misma situación se repitió un mes después, cuando se tuvieron que suspender vuelos por la presencia de una rata muerta en la torre, lo que obligó a la intervención de la estructura.

“Después de solucionar el problema eléctrico que afectó a los sistemas de radar, el ministro ordenó una investigación de lo ocurrido para evitar que una situación como esta se repita”, detalló Luis Diego Saborío, subdirector de Aviación Civil, órgano adscrito al MOPT.

La sorpresiva falla dejó a 4.580 pasajeros afectados, así como a 137 vuelos comerciales y domésticos retrasados o reprogramados; sin embargo, el Sindicato de Controladores Profesionales de Aproximación de Costa Rica (Siproc) asegura haber advertido previamente a las autoridades, las cuales hicieron caso omiso.

“Desde el mes de junio, en reuniones sostenidas con el señor ministro y el director general de Aviación Civil, advertimos sobre las recurrentes fallas en los sistemas de radar y comunicaciones del aeropuerto. En dichas instancias, señalamos que estas deficiencias podrían derivar en un apagón total, como el ocurrido en el Centro de Información de Vuelo”, señala el documento emitido por la junta directiva de la agrupación.

Estas advertencias también fueron confirmadas por Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), quien destacó que la imagen del país se ve afectada por estas situaciones.

“Este hecho afecta de manera directa a miles de turistas, a las aerolíneas y en general a todas las empresas del sector, pero particularmente la imagen de nuestro país como un país seguro y confiable”, explicó Calvo a Diario Extra.

Esta es una de las repetidas ocasiones en las que el aeropuerto, donde los propios trabajadores han manifestado que las autoridades han hecho caso omiso a sus reclamos.

Rubén Salgado volaba a México “Yo recibí una alerta cuando ya estaba aquí sin saber que pasaba; solamente me reagendaron el vuelo y no nos informaron nada, lo que me afecta porque se suponía que yo ya debería de estar arriba de un vuelo”.

Rafael Arias volaba a México “El punto principal de viajar era justamente para un concierto que por suerte es mañana por la noche, y el atraso no nos afectó ese plan, pero sí perdimos al menos un día de hospedaje y los planes que teníamos para hoy”.

Marcela Trujillo volaba a Suiza “Tuve que ponerme en contacto con la agencia porque hoy iba a volar a Suiza, pero de ahí me tengo que mover a España, y ya que el aeropuerto no me dijo nada, pues voy a ponerme en contacto directamente con los que me vendieron los tiquetes”.

William Rodríguez Ministro de Turismo “Tenemos que mandarle una señal de confianza a todos los operadores aéreos, o en este caso las líneas aéreas, de que eso fue una cuestión fortuita que no va a volver a ocurrir en

nuestro aeropuerto”.