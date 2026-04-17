Pese a que en 2024 el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla, habría anunciado la eliminación de restricción vehicular en Circunvalación, y que la medida fuese avalada por su sucesor Efraím Zeledón; actualmente el jerarca aseguró que aún se mantendrá esta medida pese a la eliminación de semáforos de la ruta.

Según comentó Zeledón a Grupo Extra, pese a que las obras en los Hatillos con las que se completaría el anillo estarían previstas para terminar en el mes de junio, la prohibición de circular en el casco central según el número de placa se mantendría activa hasta realizar los estudios pertinentes.

“Ese tipo de decisiones obviamente no son antojadizas. Habrá un estudio técnico que nos defina si es la solución, sin embargo, en este momento no podemos hablar de eso porque tenemos los trabajos en el Río María Aguilar, tenemos trabajos en la Sinagoga (Pavas) que al final generan una afectación, generan una disrupción”, detalló el jerarca del MOPT.

Inicialmente las autoridades habrían anunciado que la eliminación de la restricción vehicular se haría al quitar el 100% de los semáforos que recorren la Ruta 39, es decir, con el paso a desnivel en el cruce ubicado entre los Hatillos 5 y 6, así como el paso elevado entre los Hatillos 7 y 8.

“Los datos para definir si se quita o no la restricción en Circunvalación pues tienen que ser tomados en condiciones óptimas y hay que esperar a que se finalicen esas obras para poder definir más adelante para ya no tener obstáculos, analizar el flujo libre y tomar esa decisión”, agregó Zeledón.

En cuanto a los trabajos en la carretera, estos se mantendrán durante más meses de los esperado ya que inicialmente el MOPT habría anunciado terminar las intervenciones en los Hatillos 5 y 6 para el primer trimestre de este año, mientras que en los Hatillos 7 y 8 se analiza concluir aproximadamente en el segundo trimestre.

“Están muy prontos a finalizar, antes de julio tienen que estar listos los dos; yo casualmente pasé por ahí, el avance es muy significativo y el que ya esté en operación ha generado un descongestionamiento muy grande, a pesar de no estar finalizado, pero antes de julio los dos tienen que estar ya completamente operativos”, expresó el ministro del MOPT.

Actualmente la restricción vehicular no se aplica específicamente en el sector de Circunvalación Norte, entre Goicoechea y Tibás, pero se mantiene en el resto de la carretera.