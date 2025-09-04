La tan esperada ampliación de la Ruta Nacional 27, que une la capital con el Pacífico, tendrá que continuar esperando ya que, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las autoridades lanzarán nuevamente un estudio de costos para las obras.

Efraím Zeledón, jerarca de la cartera, conversó con Grupo Extra y señaló que actualmente se está trabajando en la contratación de una firma internacional que se hará cargo de inspeccionar la vía, así como los puntos de mayor urgencia que requieren intervención.

“Estamos trabajando en el Consejo Nacional de Concesiones, y se está contratando una firma consultora para que valide los datos que nos había presentado Globalvía, la empresa administradora de la ruta”, detalló el ministro.

Zeledón además agregó que el estudio realizado por la concesionaria presentaba “una estructura de costos del monto de la ampliación, el cual era superior a los $500 millones (¢250 mil millones aproximadamente)”; por lo que la nueva firma buscaría reducir dicho precio.

Según el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, realizado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), las mejoras en esta ruta se encuentran en estado crítico, ya que no presentan avances reales.

“Se reconocen múltiples riesgos asociados, como los económicos, ambientales, naturales, sociales, legales, tecnológicos, financieros, operativos y de imagen país”, especifica la institución ante la falta de obras. La Ruta Nacional no es utilizada solamente para el movimiento comercial, ya que miles de costarricenses se desplazan por ella para dirigirse a distintos puntos del área central, los cuales se ven cada vez más afectados por los congestionamientos viales.

Así lo afirmó Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), quien aseguró que “esta ruta se inauguró hace casi 20 años y la cantidad de vehículos que tenemos en el país es casi el doble de la que teníamos; eso hace que esta ruta hoy tenga mucha más demanda de la que se tenía en aquel entonces”.

El mismo criterio fue señalado por Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), quien destacó los colapsos durante las horas pico.

“Es evidente el embotellamiento que tenemos a lo largo de 3 horas durante las mañanas, 3 horas durante las tardes; todos los costarricenses que son usuarios de esta ruta tienen que vivir esto a diario”, relató Murillo, quien advirtió los impactos económicos que tiene esto en el gasto de combustible.

Ambos representantes realizaron un llamado urgente a las autoridades para que no se posponga más la ampliación con nuevos estudios, sino que se empiece a ejecutar obras paliativas para mejorar la conducción en la ruta.

Riesgos económicos

Para los comerciantes del país, la Ruta 27 juega un papel vital, ya que es la principal vía para conectar el comercio del Gran Área Metropolitana (GAM) con el mercado internacional de Puerto Caldera, en Puntarenas.

“Para nuestros exportadores, importadores y toda la cadena logística, esta carretera representa tiempo, costos y competitividad; por eso, el hecho de que su ampliación se haya venido postergando es motivo de gran preocupación”, expresó Rodnney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex).

Salazar destacó que, a nivel país, “la infraestructura no ha acompañado el crecimiento de la actividad económica y el aumento en el tránsito de mercancías y personas”, por lo que esta falta de accionar estatal podría generar que el mercado internacional opte por utilizar otros países como punto de tránsito, ya que el desarrollo de obras es mejor.