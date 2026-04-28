El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hizo un llamado a la población sobre el irrespeto a las señales de tránsito debido a la gran cantidad de multas realizadas.

Según el MOPT, en el primer trimestre del año, 37 conductores recibieron una sanción de ₡245 mil y acumularon 4 puntos en la licencia por no respetar la señal del alto.

Asimismo, otros 312 recibieron la misma sanción por no respetar la luz roja del semáforo.

El MOPT recuerda que hacer un alto es detenerse, avanzar para tener visibilidad y seguir en caso de no venir ningún vehículo.