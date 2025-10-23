La Contraloría General de la República ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) retirar publicidad ilegal instalada en postes de alumbrado público y terrenos estatales.

Esta instrucción se desprende de tres informes oficiales que revelan que tanto el MOPT como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) autorizaron la colocación de banners y vallas publicitarias en contravención de leyes como la Ley de Construcciones, la Ley de Tránsito y el Reglamento de Derechos de Vía y Publicidad Exterior.

Entre los casos más relevantes se encuentra la instalación de anuncios en postes de alumbrado en rutas nacionales, así como dos vallas ubicadas en el Parque del Agricultor (Alajuela) y el Centro de Conservación Santa Ana, ambas en propiedad del Estado.

La CGR determinó que estas estructuras fueron colocadas sin permisos válidos o con autorizaciones vencidas, lo que representa un uso indebido del dominio público.

En todos los casos, se trata de publicidad ilegal que ha permanecido activa durante años sin cumplir con los requisitos legales.

“Proceder con el retiro de los banners publicitarios y estructuras de soporte que permanezcan en el derecho de vía y que fueron colocados en los postes de alumbrado público en virtud de los permisos otorgados a la empresa de publicidad exterior y a la CNFL S.A, dejados sin efecto en cumplimiento de la orden”, detalla uno de los documentos.

En relación con el informe de la CGR, el Ministro del MOPT indicó que “desea manifestar que ha recibido la información del ente contralor y está siendo analizada por la entidad técnica competente”.

La Contraloría también ordenó la demolición inmediata de las vallas en terrenos estatales, la elaboración de una regulación específica sobre pantallas digitales, y la realización de un inventario de estructuras de publicidad ilegal en la Gran Área Metropolitana. Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y proteger el uso adecuado del espacio público frente a la proliferación de publicidad ilegal.