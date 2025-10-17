Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), desmienten a Domingo Argüello, alcalde de Montes de oca, por declaraciones donde indica que las inundaciones que se presentaron el jueves en Barrio Dent, son producto de las obras en Circunvalación Norte.

Domingo Argüello, alcalde Montes de Oca. Foto: Jorge Castillo

Según el alcalde, ha conversado con los técnicos municipales y han concluido que dichas obras son, en parte, las causantes de esas inundaciones en Barrio Dent.

“Yo sigo con la idea y hemos conversado con técnicos municipales, de que hasta donde los trabajos que se hicieron en Circunvalación Norte también tienen relación con las inundaciones que se están dando”

Posición del MOPT

Por su parte, Efraím Zeledón, Ministro de Obras Públicas y Transportes, recalca que estas obras no tienen nada que ver con las inundaciones.

“Es importante aclarar que el proyecto de Circunvalación Norte arranca en Calle Blancos y finaliza en La Uruca y no tiene absolutamente nada que ver con las inundaciones que se presentan producto de la Quebrada Los Negritos, son puntos que ni siquiera pasan cerca”, indicó el Ministro.

Además, dejó claro que hasta el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), ha indicado que las obras de la ruta nacional no tienen ninguna relación con estas inundaciones.

