El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tendrá un año para eliminar las recién construidas rotondas en la Ruta Nacional 32, específicamente en el sector de Limón.

Ese fue el plazo otorgado por los magistrados de la Sala IV, quienes determinaron que dichas obras ponen en riesgo a los conductores que transitan por esa carretera, esto por temas de seguridad vial.

“Las medidas preventivas adoptadas para evitar el riesgo que representa el diseño de las rotondas no son apropiadas para garantizar la integridad y vida de los transeúntes y conductores”, determina el expediente No. 25-008703-0007-CO.

La sanción fue impuesta al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), por ser el encargado de la ejecución de dichas obras, y tomó en cuenta las recomendaciones emitidas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

“No se ha implementado una solución a mediano ni corto plazo. La inacción del Conavi, en particular, deja a los usuarios de la Ruta 32 en un estado de abandono que amenaza su vida y seguridad”, destaca el documento. Si bien se dejó en firme el recurso de amparo, el magistrado Garro Vargas destacó que la Sala IV no tiene la capacidad de dar seguimiento a que se cumplan las especificaciones técnicas mencionadas por Lanamme, por lo que recomendó que del caso se haga cargo el Tribunal Contencioso Administrativo.

Diario Extra intentó conocer la posición del MOPT ante la sentencia; sin embargo, al cierre no se obtuvo respuesta.