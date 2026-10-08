MOPT da visto bueno a reducir Avenida Segunda

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Las autoridades de Ingeniería de Tránsito dieron el visto bueno al proyecto de la Municipalidad de San José para reducir el tamaño de la Avenida Segunda.

Según detalló el departamento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se analizaron los estudios presentados por el gobierno local, donde se señala que actualmente solo tres carriles son utilizados por vehículos en Avenida Segunda. Por lo tanto, de los restantes, uno se convertiría en bulevar y el otro pasaría a ser exclusivo para el transporte público.

“Más que una reducción de carriles, es una redistribución del uso, ya que lo que se pretende es eliminar el carril norte usado principalmente para estacionar, en algunas cuadras de manera ilegal, y darlo para uso peatonal. La cantidad de carriles de circulación se mantiene”, expresaron las autoridades.

Los expertos, además, descartaron que se afecten otras rutas en caso de reducir el tamaño de Avenida Segunda, esto a excepción del transporte público, puesto que “sí se verán afectadas aquellas calles donde se deban trasladar paradas de taxis o buses, pero son calles que ya hoy están afectadas por estacionamiento”.

El proyecto fue planteado por el alcalde de San José, Diego Miranda, quien busca invertir alrededor de ¢3.000 millones en ampliar la acera del lado norte de la ruta nacional, esto con el fin de volver más caminable la capital.