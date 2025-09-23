El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio luz verde al proyecto de modernización y embellecimiento de la Avenida Segunda, que contempla la reducción de carriles para ampliar aceras y mejorar la movilidad peatonal.

Según los estudios técnicos aprobados, actualmente la vía presenta problemas estructurales, incumplimientos a la Ley 7600, deficiencia en iluminación y ausencia de zonas verdes.

La Municipalidad de San José explicó que, según el MOPT, existe un uso irregular de 2 carriles con camiones de descarga en lugares y horarios no permitidos; así como paradas de buses no autorizadas, razón por la cual se permite la eliminación de uno de ellos, mientras que el otro se haría exclusivo para transporte público.

El rediseño a cargo del gobierno local permitirá ensanchar las aceras a 2.5 metros, y crear un parque lineal frente al Museo Nacional; esto con el objetivo de equilibrar el tránsito vehicular con un espacio urbano más inclusivo y amigable para peatones y turistas.

“Todas estas mejoras garantizarán un aspecto y paisaje urbano más agradable para la capital, haciendo más fluido el tránsito vehicular y la movilidad de las personas y la atracción de turistas”, señaló Jordan Vargas, gerente de Provisión de Servicios de la municipalidad.

Con el aval del MOPT, la capital se prepara para que la actual alcaldía obtenga los recursos para ejecutar el proyecto.