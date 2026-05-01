MOPT anuncia importante cambio en entrada a Circunvalación

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció un importante cambio clave tras la habilitación del sector de la Sinagoga.

Esto urge nuevos cambios viales, principalmente en el sector de la Ruta Nacional 104 (sentido Pavas – Circunvalación RN 39):

Los conductores que utilizan la salida por el AyA deben tomar en cuenta que esta conexión ahora es únicamente hacia la Ruta Nacional 27.

Ya no es posible incorporarse a la Ruta Nacional 39 desde este punto.

Ingreso directo desde Ruta Nacional 39:

Los vehículos que circulan en sentido Uruca – Hatillos sobre la Ruta Nacional 39 cuentan con un carril exclusivo que permite el acceso directo a la Ruta Nacional 27, agilizando la conexión hacia esta importante vía.