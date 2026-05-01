MOPT anuncia importante cambio en entrada a Circunvalación

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció un importante cambio clave tras la habilitación del sector de la Sinagoga.
Esto urge nuevos cambios viales, principalmente en el sector de la Ruta Nacional 104 (sentido Pavas – Circunvalación RN 39):
Ingreso directo desde Ruta Nacional 39:
Los vehículos que circulan en sentido Uruca – Hatillos sobre la Ruta Nacional 39 cuentan con un carril exclusivo que permite el acceso directo a la Ruta Nacional 27, agilizando la conexión hacia esta importante vía.
“Estas mejoras forman parte de las acciones para optimizar la movilidad en el sector y reducir los puntos de conflicto vehicular”, informaron las autoridades.