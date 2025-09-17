El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informaron que a partir del lunes 22 de setiembre iniciarán labores de mejoramiento en la Ruta Nacional 109, lo que implicará cierres parciales con paso regulado en el sector de Calle Blancos y Tibás.

Los trabajos se desarrollarán entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., horario en el que se aplicará paso regulado para permitir la continuidad de la circulación.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar precauciones, considerar tiempos adicionales de traslado y valorar rutas alternas mientras se desarrollen las obras.

La intervención comprende 765 metros de vía en las inmediaciones de los Tribunales de Justicia de Goicoechea hasta el límite cantonal con Tibás, cerca del Mall El Dorado.

En este tramo se colocará una nueva carpeta asfáltica sobre la superficie existente, con el fin de reforzar la capacidad estructural del pavimento y mejorar la seguridad vial.

El proyecto tiene una inversión de ₡378,2 millones, según detalló la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi. Se estima que las labores finalicen a finales de este mismo mes de setiembre, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Las autoridades recordaron que el objetivo de los trabajos es brindar una mayor transitabilidad y reducir riesgos de deterioro prematuro, aunque su ejecución requiere de ajustes en la circulación. Los usuarios deberán estar atentos a la señalización y a la presencia de personal de tránsito durante la aplicación del paso regulado.