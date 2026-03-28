MOPT almacena materiales vencidos y sin utilizar para señalización vial

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Pintura de tráfico vencida desde 2022, concreto caducado y decenas de insumos deteriorados permanecen almacenados sin uso en bodegas de señalización vial, en un contexto donde la compra de materiales no responde a proyectos definidos ni a una planificación clara.

Un reciente informe de Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) señala que “se identificaron materiales vencidos y otros no perecederos que se encuentran en muy malas condiciones debido a años de almacenamiento sin uso”, incluyendo pintura, concreto y otros insumos que permanecen en inventario sin rotación ni control adecuado.

El documento detalla que “la existencia de materiales vencidos y en mal estado se atribuye a una mala gestión en la planificación de proyectos, evidenciando la compra innecesaria de materiales que no están ligados a un proyecto específico”, lo que ha generado pérdidas económicas para la institución.

Proyectos sin hoja de ruta clara

La Auditoría también revela que los procesos de señalización vial operan sin una estructura formal de planificación.

Según el documento, “el Departamento de Señalización Vial no cuenta con un Programa Anual de Trabajo debidamente aprobado, y las propuestas existentes carecen de formalidad, controles de seguimiento y definición de recursos”, lo que limita la supervisión y ejecución de proyectos; además de que no establece metas de cumplimiento en cuanto a las rutas nacionales que se deben demarcar.

A esto se suma la ausencia de expedientes y registros formales, pues en el texto interno de la institución se advierte que “no se asigna un expediente individual para cada proyecto y la herramienta de control utilizada carece de una estructura lógica y oficializada, lo que impide determinar responsables, plazos y estado de los trabajos”, dificultando la trazabilidad de las obras, tanto por parte de los órganos superiores como por parte de los encargados de la señalización vial.

En la práctica, esto se traduce en una gestión sin respaldo documental sólido, donde los proyectos no cuentan con seguimiento estructurado ni información confiable para la toma de decisiones.

Decisiones en terreno sin brújula

El informe también identifica debilidades en la gestión operativa diaria, pues según la visita del Departamento de Auditoría, en el taller de señales de tránsito, por ejemplo, “la asignación diaria de actividades al personal se realiza de forma verbal, y los formularios revisados carecen de firmas y del nombre de la persona a la que se le asignó la tarea”, lo que evidencia un control deficiente de las labores. Asimismo, la herramienta principal de gestión es un archivo Excel que no permite control real. La Auditoría concluye que “su funcionalidad se limita a un listado informativo general e incompleto, sin definir tipo de trabajo, plazos de ejecución ni estado de cumplimiento”, lo que impide evaluar el desempeño institucional.

Esta falta de información estructurada impacta directamente la toma de decisiones, indicado que “la ausencia de datos fiables imposibilita la utilización de indicadores de gestión, el análisis de tendencias y la toma de decisiones basada en evidencia”, debilitando el control interno. El análisis abarca el periodo 2022-2025 y evidencia que, en ese tiempo, el Departamento de Señalización Vial operó sin programa anual aprobado, sin control formal de inventarios y con materiales vencidos acumulados en bodega.