MOPT aclara: Funcionarios de Auditoría fueron absueltos y sanciones declaradas nulas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) emitió una aclaración oficial tras los señalamientos de supuestas irregularidades y sanciones contra funcionarios de su Auditoría General.

Según un documento formal enviado por la institución, los empleados implicados fueron absueltos de toda responsabilidad disciplinaria, desmintiendo así que existan castigos vigentes por faltas éticas.

Los hechos

A finales de junio, trascendió a través del Diario Oficial La Gaceta que la administración buscaba recuperar aproximadamente ₡34 millones girados a altos jerarcas de la Auditoría por concepto de anualidades, bajo la premisa de que estos pagos carecían de las evaluaciones de desempeño obligatorias.

En ese momento, se informó sobre una supuesta violación al “deber de probidad” y la imposición de suspensiones de tres días sin goce de salario.

No obstante, la Auditoría General del MOPT informó que el Órgano Director del Procedimiento, tras analizar la evidencia, determinó que la imputación de cargos no era cierta. Como resultado, los funcionarios fueron exonerados de cualquier pena o responsabilidad administrativa.

Sanciones invalidadas por el jerarca

La misiva, firmada por el Subauditor General Antonio Guasch, aclaró que cualquier sanción intentada tras el informe de absolución fue declarada nula. Esta nulidad fue ordenada por el actual jerarca del MOPT, quien determinó que dichas medidas no se ajustaban a los hechos reales ni al marco legal vigente.

Sobre los ₡34 millones

La Auditoría puntualizó la naturaleza del proceso que sigue en pie:

No es un proceso por faltas éticas: El trámite actual no tiene como fin castigar conductas deshonestas o disciplinarias. Determinación técnica: El objetivo único del procedimiento vigente es definir, bajo criterios legales, si los funcionarios deben devolver o no las sumas de dinero recibidas por antigüedad.

Finalmente, la institución subrayó que los documentos publicados en el Diario Oficial La Gaceta respaldan esta versión, demostrando que no hubo actuaciones irregulares dolosas por parte del personal de la Auditoría.