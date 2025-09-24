El Ministerio de Hacienda anunció que la agencia de calificación de riesgo estadounidense, Moody’s, mejoró el nivel de Costa Rica, pasando de Ba3 a Ba2.

Según la calificadora, nuestro país ha cumplido con los techos de gasto, la gestión eficiente de la deuda pública y de la liquidez del Estado, al igual que destacan el crecimiento económico de los últimos años.

“Costa Rica avanza en la dirección correcta, la mejora anunciada por Moody’s es un respaldo al compromiso del país con la disciplina fiscal y la buena gestión de la deuda pública. Significa que nuestras decisiones están generando confianza y que el camino de responsabilidad que hemos trazado rinde frutos concretos”, indicó el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños.

De la misma forma, el jerarca dijo que “es un recordatorio de que debemos seguir trabajando, porque aún queda mucho por hacer para consolidar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

El jerarca reiteró que el país debe avanzar en ampliar el acceso al financiamiento externo para obtener mejores condiciones que reduzcan la presión sobre el mercado local y disminuir los riesgos de depender de las entidades bancarias de Costa Rica para acceder a deuda.

“La diversificación de nuestras fuentes de financiamiento es fundamental para sostener los avances que hemos alcanzado y asegurar estabilidad macroeconómica en beneficio de toda la población costarricense; es por eso que le hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa para la aprobación de los Eurobonos. De nuestra parte, mantenemos el compromiso con la transparencia, responsabilidad y visión de largo plazo, para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad económica del país”, agregó Lücke.