Montserrat del Castillo no pudo contener las lágrimas este martes durante el programa De Boca en Boca, al hablar sobre el duro diagnóstico de cáncer que recibió Carolina Jaikel el 30 de junio.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz reveló que padece cáncer de pulmón con metástasis en los huesos.

Aunque Montserrat al principio dudaba en tocar el tema por lo delicado que es, finalmente aceptó hacerlo frente a las cámaras, aunque con la voz quebrada y una profunda emoción.

Reveló que el impacto le fue aún mayor tras un tierno comentario de su pequeño hijo, Jhona.

“Un día escuché a mi hijo decirme… no sé por qué él tiene miedo a envejecer, pero me dijo: ‘mamá, no quiero que tú nunca te vayas’”, compartió Montse.