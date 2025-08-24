México, México, AFP. – Con un disparo letal del argentino Lucas Ocampos y un gol olímpico del español Sergio Canales, Monterrey goleó 3-0 al Necaxa este sábado en el estadio BBVA y tomó el liderato del fútbol mexicano en la sexta fecha del torneo Apertura de 2025.

La victoria de los Rayados, dirigidos por el español Domènec Torrent, comenzó a tomar forma al minuto 15 cuando Ocampos marcó el 1-0 con un cañonazo desde fuera del área.

Seis minutos más tarde, el Mago Canales cobró un tiro de esquina al primer palo que se transformó en el 2-0 debido a un descuido del delantero colombiano Díber Cambindo, que defendía ese poste.

El defensa español Sergio Ramos sentenció al 59 la contienda en Guadalupe, Nuevo León, con un penalti cobrado con suavidad hacia el ángulo inferior izquierdo.

El arquero argentino Ezequiel Unsain adivinó la dirección del tiro, pero no pudo atajar el chute del excapitán del Real Madrid.

Con este resultado, Monterrey tomó el liderato con 15 puntos, mientras que Necaxa se quedó en la decimoquinta casilla con cinco unidades.

“Aquí todo mundo está muy enchufado en defensa y en ataque. Un día te marca Tecate (Jesús Corona), otro día te marca Sergio (Canales) o Lucas Ocampos, o hay hat trick de Berte (Germán Berterame). Tenemos un plantel variado”, dijo el español Domenec Torrent, entrenador de los Rayados.

“Hoy han defendido todos y ya nos tocaba tener una portería en cero”, subrayó Torrent.

Resultados de la jornada:

Juárez-Santos 2-1

Querétaro-Atlético San Luis 3-2

Tijuana-Guadalajara 3-3

León-Pachuca 1-1

Monterrey-Necaxa 3-0

Mazatlán-Tigres 2-2

Cruz Azul-Toluca 1-0

Domingo:

Pumas-Puebla

Atlas-América