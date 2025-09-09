El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció que el montaje de los módulos 2 y 3 del nuevo paso elevado entre Hatillos 7 y 8 obligará a aplicar cierres totales y parciales en la ruta de Circunvalación (Ruta 39) durante este próximo fin de semana.

Las maniobras iniciarán a la medianoche del viernes 12 de setiembre, cuando se trasladarán desde Alajuela hasta Hatillo las estructuras metálicas, que miden 6.8 metros de ancho por 25 metros de largo y pesan 52 toneladas, escoltadas por la Policía de Tránsito.

Trabajos del paso elevado, entre Hatillos 7 y 8. Foto: MOPT.

El tránsito en la zona se verá afectado de la siguiente manera:

Cierre total : el sábado 13 de setiembre de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. , durante la colocación de las piezas.



: el , durante la colocación de las piezas. Paso reducido a un carril por sentido: desde las 9:00 p.m. del viernes 12 hasta el mediodía del domingo 14 de setiembre, excepto en las 3 horas de cierre total.

Además, durante el cierre completo quedarán inhabilitados 5 accesos a la Ruta 39, incluidos los cruces con la Ruta 27 en el sector de UCIMED, el ingreso de la Ruta 27 hacia Circunvalación, y la intersección con la Ruta 177 en Hatillo 6.

En algunos sectores se habilitarán desvíos para vehículos livianos, mientras que los camiones deberán esperar la reapertura de la vía.

Detalles de la obra

El nuevo paso elevado tendrá 385 metros de longitud, dos carriles (uno por sentido) y aceras.

A diferencia de otras estructuras, cruzará por encima de la Circunvalación, lo que permitirá que los vecinos de Hatillos 7 y 8 se conecten sin interrumpir el tránsito en la vía principal.

El proyecto incluye la demolición del actual puente peatonal y la construcción de uno nuevo frente a la plaza de deportes de Hatillo 8, con accesibilidad universal conforme a la Ley 7.600.

También contempla aproximaciones, drenajes, aceras, carriles de aceleración y desaceleración, así como nueva demarcación vial.

La inversión asciende a ₡5.189 millones, con fondos de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Conavi.