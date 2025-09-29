Francisco Brenes Herrera

Colaborador

El Deportivo Saprissa venció al Club Sport Cartaginés por un marcador final de 2-1 en La Cueva, con lo que asumen el liderato general del Apertura 2025.

El primer gol fue de Orlando Sinclair en el minuto 22 de la primera parte. Los tibaseños tuvieron el control del balón en la incial, con un Mariano Torres mostrando su mejor versión haciendo la asistencia para que Sinclair rematara ante Kevin Briceño. Los hombres de Carevic no lograron incomodar lo suficiente la meta de Esteban Alvarado, las decisiones en el último cuarto de cancha no fueron las correctas por parte de los atacantes blanquiazules.

El juego brumoso se diluyó en el aguacero caído en San Juan de Tibás. Vladimir Quesada, de manera correcta incomodó el medio campo brumoso, al utilizar a Mauricio Villalobos como marca personal de Luis Flores que nunca tuvo opciones de lanzar centros peligrosos a Quiroga o Ureña al espacio de la defensa morada.

En la segunda parte el cuadro de la Vieja Metrópoli, empleo una presión tras pérdida más efectiva, sin embargo, Waston y Arboine se emplearon de manera correcta con los balones aéreos. Sin embargo, el recién llegado José Rodríguez Chiroldes, sacó un cohete con su pierna derecha y puso la paridad en el encuentro.

Kevin Briceño hizo una actuación digna de convocatoria a la selección con cinco paradas de mérito para mantener el liderato brumoso. Pero la “Saprihora” se hizo presente y Gerald Taylor aprovechó una mala salida de Briceño mandando al fondo de los cordeles el gane saprissista que aseguró el liderato morado.