Monstruo sorprende con su formación estelar

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Fidel Escobar salió como titular en el Clásico Nacional ante Alajuelense, correspondiente a la jornada 16 del campeonato.

El técnico Hernán Medford busca darle continuidad al panameño, con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026.

Escobar regresó de su lesión en la final del Torneo de Copa ante Sporting, donde aportó una anotación para que Saprissa consiguiera su octava estrella.

Por su parte, David Guzmán quedó fuera de la convocatoria por lesión y se perderá este compromiso ante los manudos.

Saprissa saltará a la cancha con Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Gerald Taylor, Jefferson Brenes, Mariano Torres, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

El encuentro se disputará a las 5:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra