En el Deportivo Saprissa se sigue hablando de la derrota ante Cartaginés, no solo en el camerino, sino que la afición se pregunta cómo fueron a perder. Y no es la caída en sí, sino que fue por un contundente 3 a 0 y eso duela más.

Sin embargo, el Monstruo no tiene tiempo para lamerse las heridas y tampoco para lamentarse. Lo que queda es trabajar y hacerlo de manera muy consciente, pues lo que viene es un apretado calendario que los exigirá a nivel nacional e internacional.

Para empezar este sábado visitan el Municipal Liberia en el estadio Edgardo Baltodano de la Ciudad Blanca. El inicio del juego está programado para las 3 de la tarde.

Pero el 20 de agosto deben viajar a Panamá, con el objetivo de jugar en el estadio Rommel Fernández, a las 6 de la tarde, frente a Independiente. Tres días después en La Cueva se deben enfrentar a un alicaído Sporting que no ha sumado ni un punto y tiene a Luis Marín y Harold Wallace contra la pared. El choque está para las 8:00 p.m. Y otra vez, tres días después, el 26 de agosto, los tibaseños son casa ante el Motagua de Honduras, que viene estrenando técnico.

Hay que hacer un punto y aparte para el sábado 30 de agosto, ya que ese día se arma la fiesta en el Ricardo Saprissa Aymá. Ese día se celebra el Clásico Nacional a partir de las 8 p.m.