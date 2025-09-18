Un gran encuentro se vivió entre Herediano y Saprissa en una noche fresca en Santa Bárbara de Heredia. Los morados lograron empatar en la ‘Saprihora’, y ambos equipos suman un punto más en la tabla con un marcador de 3-3.

El primer tiempo fue un torbellino de emociones, con goles, celebraciones y constantes revisiones del videoarbitraje (VAR). Al minuto 9, Marcel Hernández parecía abrir el marcador, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Saprissa aprovechó la situación y, al 17’, Orlando Sinclair puso el 0-1 tras un centro impecable de Mariano Torres. Cinco minutos después, Joseph Mora desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que Gerson Torres convirtió en el 0-2. Herediano reaccionó rápidamente. Al 35’, el hondureño Getsel Montes descontó para el “Team”. El técnico florense, Hernán Medford, aprovechó para hacer un cambio táctico, al pedir el ingreso de Brian Rubio para acompañar a Marcel Hernández.La remontada continuó al cierre del primer tiempo. Al 46’, tras una falta a favor de Herediano, Darryl Araya centró con precisión, Joshua Navarro cabeceó al área chica y Marcel Hernández, con un remate incómodo pero certero, anotó. El VAR volvió a confirmar la acción.

En la segunda mitad, el partido perdió algo de dinamismo, pero al 75’ Herediano volvió a mostrar contundencia. Allan Cruz remató y, con un leve desvío de Arboine, puso el 3-2 en el marcador. La etapa complementaria tuvo pocas emociones hasta que, en los minutos finales, Juan Gabriel Calderón sancionó un penal a favor de Saprissa tras una mano dentro del área. Mariano Torres se encargó de ejecutarlo y firmó la paridad final de 3-3.