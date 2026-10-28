Monstruo se juega la vida con 4 bajas por lesion

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Saprissa afrontará el repechaje ante LA Firpo, de El Salvador, por un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf con cuatro jugadores fuera por lesión: Sebastián Acuña, Sebastián Padilla, Orlando Sinclair y Kendall Waston.

El equipo morado reportó que Acuña sufre un esguince de rodilla, Padilla presenta una tendinopatía de rodilla, Sinclair tiene una lesión muscular y Waston presenta una lesión en su rodilla. Los cuatro casos están pendientes de evolución.

Así sale Saprissa

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