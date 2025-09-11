Saprissa continúa atravesando un pésimo momento futbolístico y la crisis morada no hace más que crecer. En esta ocasión, el conjunto tibaseño fue claramente superado y terminó goleado 3-1 en su visita ante Puntarenas F.C., en un juego donde volvió a mostrar las mismas falencias que lo han acompañado en las últimas jornadas.

La fiesta chuchequera comenzó muy temprano en el marcador, producto de una jugada en la que los morados no tuvieron la mínima comunicación, especialmente entre Esteban Alvarado y Kendall Waston. El portero cometió una falta infantil dentro del área, sobre José Pablo Córdoba y el árbitro no dudó en señalar el penal. Puntarenas no perdonó y, de la mano de Wilber Rentería, llegó el primero de la noche al minuto 19, encendiendo la algarabía en el estadio Lito Pérez.

El marcador no se movió más en la primera parte, aunque Saprissa intentó con algunas aproximaciones sin claridad. Sin embargo, en el complemento llegaría un verdadero festival de los porteños que el cuadro visitante nunca supo cómo frenar. Apenas iniciada la segunda mitad, un riflazo de Krisler Villalobos aumentó la ventaja y puso cuesta arriba el panorama para los morados.

Nada le salía al Monstruo, que aunque descontó gracias a un golazo de tiro libre de David Guzmán, nunca logró generar peligro real sobre la portería de Adonis Pineda. El guardameta local controló con solvencia cada intento, mientras su equipo se mostraba sólido en defensa y letal al contraataque.

La paliza táctica porteña fue tan clara que en el minuto 83 una jugada individual de los naranjas terminó dejando a Alexis Cundumí prácticamente solo en el área. El delantero definió con frialdad para sentenciar el partido y desatar la euforia.

Con este resultado, los morados profundizan su crisis y se colocan en una situación realmente complicada.