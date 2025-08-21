Saprissa volvió a pecar, volvió a fallar en la contundencia y lo pagó caro. El Independiente de Panamá lo derrotó por la mínima en juego por Copa Centroamericana.

El cotejo estuvo flojo

El cuadro local se fue con todo en el inicio para abrir el marcador, pero los morados sabían resistir. Con el paso de los minutos los tibaseños se empezaron a ver mejor, crearon jugadas y hasta llegaron al área enemiga.

El cuadro tico llegó en serio con el panameño Gustavo Herrera como el más inquieto. Tuvo una clarísima de cabeza sobre el minuto 34 y se lamentó por no convertirla. Entre mala puntería y buenas acciones del meta Alex Rodríguez pasaban los minutos.

Para el complemento el técnico Paulo Wanchope realiza variantes, debuta Marcos Escoe y juegan Acuña, Myrie, Barahona y Sinclair pero no se lograba hacer diferencia. Una vez más el meta canalero se convertía en figura.

Al minuto 83 se cobra tiro libre, ante falta de Kenay Myrie. Derechazo de Ángel Caicedo que había entrado de cambio, gol al ángulo y se le vino el mundo encima a Chope.

Gran parte de la afición lo pone como el principal culpable del mal momento morado.