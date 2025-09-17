En un juego con emociones de principio a fin, Herediano y Saprissa sellaron un electrizante empate de 3-3.

Saprissa abrió el marcador con un golazo de volea de Orlando Sinclair, quien alcanzó las 10 anotaciones ante el Team en su carrera.

Tras la anotación, el Monstruo creció en el terreno de juego y, al minuto 24, amplió la ventaja con un cabezazo a boca de arco de Gerson Torres para el 0-2 parcial.

La ventaja le dio tranquilidad a Saprissa, que bajó las revoluciones. No fue así para Herediano, que se fue al frente y descontó al 36’ por intermedio de Getsel Montes.

Cuando la primera parte llegaba a su final, Marcel Hernández aprovechó una desatención de la zaga saprissista para poner el 2-2 en el marcador.

Ya en la segunda mitad, Saprissa salió decidido a recuperar la ventaja, pero intervenciones clave de Danny Carvajal le negaron esa posibilidad.

Herediano resistió con orden y solidez en defensa, y cuando transcurrían 75 minutos, Allan Cruz se fue al frente y culminó una jugada que selló el 3-2.

Sin embargo, Saprissa no se rindió. Y cuando el encuentro agonizaba, el árbitro central sancionó penal a favor del Monstruo que fue transformado en gol por Mariano Torres.

Herediano alineó con Danny Carvajal, Getsel Montes, Haxzel Quirós, Sergio Rodriguez, Joshua Navarro, Allan Cruz, Daryl Araya, Luis Ronaldo Araya, Marcel Hernández y Aaron Murillo.

Saprissa por su parte, mandó a la cancha a Esteban Alvarado, Kendall Waston, Kenay Myrie, Joseph Mora, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Sebastián Acuña, Mariano Torres, Gerson Torres, Marvin Loría y Orlando Sinclair.

*Escrito por Jason Arce.