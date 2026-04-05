Monstruo morado es líder transitorio

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El Deportivo Saprissa dejaba pasar la oportunidad de sumar de tres y arrebatarle a Cartaginés el liderato, en su presentación por la fecha 14. En el estadio Ricardo Saprissa Aymá los tibaseños recibieron al Municipal Pérez Zeledón, tenían el marcador con un enorme 0 a 0, hasta que al minuto 85 Mariano Torres cambió la historia.

El juego tuvo emociones en ambas porterías, sin embargo, el error de los artilleros y la habilidad de la zona de zagueros imposibilitaban que las tres unidades fueran al bolsillo de locales o visitantes.

El nicaragüense Bancy Hernández fue uno de los que tuvo más chance de mover las redes rivales. Incluso al cierre es Orlando Sinclair el que desperdicia su opción con el marco a su disposición.