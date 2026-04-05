Monstruo morado es líder transitorio

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El Deportivo Saprissa dejaba pasar la oportunidad de sumar de tres y arrebatarle a Cartaginés el liderato, en su presentación por la fecha 14. En el estadio Ricardo Saprissa Aymá los tibaseños recibieron al Municipal Pérez Zeledón, tenían el marcador con un enorme 0 a 0, hasta que al minuto 85 Mariano Torres cambió la historia.
El juego tuvo emociones en ambas porterías, sin embargo, el error de los artilleros y la habilidad de la zona de zagueros imposibilitaban que las tres unidades fueran al bolsillo de locales o visitantes.
El nicaragüense Bancy Hernández fue uno de los que tuvo más chance de mover las redes rivales. Incluso al cierre es Orlando Sinclair el que desperdicia su opción con el marco a su disposición.
El cronómetro marcaba el minuto 85 cuando Mariano Torres remata a marco y el cuero es desviado, para el primer tanto. Cuando se jugaban ya el 89 Jefferson Brenes remata desde fuera del área, no deja que el balón se ensucie y de derechazo pone el 2 a 0.
La cereza sobre el pastel la ponen Gerson Torres, a pase de Mariano Torres y ante la mala salida del meta sureño para el 3-0 al 94’ y Rachid Chirino, con fallo del guardameta enemigo al 96’.
El único que puede bajar a Saprissa de la cima es Herediano, que juega a las 5 p.m. ante Puntarenas F.C. y de visita. Saprissa tiene 27 puntos, Cartaginés 26, Herediano 25 y Alajuelense 18. Florenses y manudos juegan este domingo.