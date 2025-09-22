Con un contundente 3 a 0 el Deportivo Saprissa se impuso a Pérez Zeledón en el estadio Ricardo Saprissa, en el cierre de la fecha 10 del Apertura. Los morados celebran 3 puntos y meterse en zona de clasificación. Bajaron a Liga Deportiva Alajuelense de la tercera posición a la cuarta.

El primer gol morado cae al 26’. “El Loco” David Guzmán marca, pese a tener dos marcas encima.

El segundo tanto lo define Kendall Waston dentro del área pequeña, con pierna derecha, pero faltaba uno más de Kendall que de cabeza pone el 3 a 0.

Por Pérez Zeledón Luis José Hernández recibe tarjeta roja y los sureños no pudieron remontar.

Saprissa

Alvarado, Taylor, Waston, Arboine, Mora, Escobar, Guzmán (Acuña 72’), G. Torres (González 78’), M. Torres ( J. Myrie 78’), Delgadillo (Rodríguez 60’), Sinclair (Garro 72’). D.T.: Vladimir Quesada.

Pérez Zeledón

Segura, Rivera (Chaves 83’), Fernández, Pastrana, Hernández, Morán, Mora, Aguirre (Rodríguez 65’), K. Porras (Garita 76’), Solano (Aguilar 46’), Alemán (A. Porras 65’). D.T.: Luis Alberto Orozco.