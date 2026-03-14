Monstruo espera a su “comandante”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Saprissa cierra hoy su preparación para el partido de mañana ante el Cartaginés en el estadio José Rafael ‘Fello’ Meza Ivancovich. El equipo morado tuvo una semana larga de trabajo que le permitió dosificar cargas, reforzar aspectos tácticos, bajo la dirección de Hernán Medford y concentrarse en un objetivo claro: sumar tres puntos en la Vieja Metrópoli.

Una victoria en Cartago le permitiría al conjunto tibaseño mantenerse en el segundo lugar de la tabla del campeonato nacional e incluso podría asumir el liderato si el Herediano tropieza en su compromiso de la jornada.

La práctica de este sábado también será clave para definir la situación de Fidel Escobar. El defensor panameño se encuentra en la fase final de recuperación de una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas en lo que va del año. Aunque ya ha entrenado con el resto del grupo, el cuerpo técnico lo evaluará nuevamente para determinar si está en condiciones de ser convocado.

Si el resultado de la valoración es positivo, Escobar integraría la lista de jugadores que viajarán a Cartago para el compromiso ante los brumosos. Su presencia sería importante para el equipo, especialmente ante las bajas por lesión de Sebastián Acuña y David Guzmán.

Tibaseños líderes de asistencia y recaudación

En paralelo al momento deportivo, Saprissa también lidera los registros de asistencia y recaudación en el torneo. De acuerdo con datos de la UNAFUT hasta la novena fecha del Clausura 2026, los morados suman una asistencia acumulada de 56.072 aficionados en su estadio y una recaudación superior a los 173 millones de colones.

El segundo lugar en ambos rubros lo ocupa Alajuelense, que registra 38.820 espectadores en el estadio Alejandro Morera Soto y cerca de 73 millones de colones en ingresos.

Factores como la llegada de Medford al banquillo, las victorias ante Alajuelense y Herediano en casa, la pelea por el liderato y el buen momento de varios futbolistas han impulsado el respaldo de la afición morada en este inicio del campeonato.