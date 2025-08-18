Saprissa logró el empate ante Liberia, contra todos los pronósticos, luego de una primera parte donde prácticamente no se presentó a jugar. Los cambios lograron darle un cambio radical a la “S”, que mejoró en la segunda parte, pero no fue suficiente para llevarse los 3 puntos.

Tras dos golazos a favor de Liberia del joven Randy Ramírez, quien fue la figura de la tarde, parecía que el mundo se le venía encima al Monstruo. Estaban perdiendo ante el líder invicto, de visita y con poca capacidad de reacción, por lo que todas las apuestas daban para una pérdida más de la “S”.

Sin embargo, “Chope” reaccionó en la segunda parte, e ingresó a Kenay Myrie y Ariel Rodríguez. Esos cambios fueron lo mejor que le pudo pasar a los morados, ya que Myrie anotó el primero y Ariel asistió el segundo para que el partido terminara en empate.

Saprissa sigue sin ser constante en sus juegos. Con una primera parte horrorosa, se salvó de no caer goleado. Por su parte, Liberia desperdició la oportunidad de despegarse aún más en el liderato general, aunque sigue invicto.