El Club Sport Cartaginés cedió el liderato este domingo en su visita a San Juan de Tibás, al caer 2 a 1 ante Saprissa. Los morados llegan a 20 puntos, Cartaginés, Liberia y Alajuelense quedan con 18.

El gol morado lo haría uno de los jugadores que más críticas ha recibido. Una vez más Orlando Sinclair besa las redes y no solo se convierte en gran referente en el ataque, sino que también en de los que se lucen en asistencias.

La respuesta brumosa la tuvo José Andrés Rodríguez Chiroldes, quien al minuto 70 pega el balón desde fuera del área para decretar un golazo digno del primer lugar.

Ya al cierre, sobre los 90’+7’, aparece Gerald Taylor para el definitivo 2 a 1.

Saprissa salió al terreno de juego con Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, David Guzmán, Mariano Torres, Mauricio Villalobos, Nicolás Delgadillo y Orlando Sinclair. D.T.: Vladimir Quesada.

Los brumosos le dieron chance a Kevin Briceño, Randall Cordero, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Claudio Montero, Dariel Castrillo, Luis Flores, Bernal Alfaro, Mauro Quiroga y Marcos Ureña.