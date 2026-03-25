A pesar de presentar una alineación repleta de futbolistas jóvenes y con múltiples ausencias, el Deportivo Saprissa logró rescatar un empate 1-1 frente al Municipal Liberia en el compromiso de ida de las semifinales del Torneo de Copa.

El encuentro se disputó en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en Liberia, donde el conjunto morado se presentó con el objetivo de competir y sacar un resultado positivo, consciente de que no contaba con su plantilla completa. Las convocatorias a las selecciones de Costa Rica, Cuba y Nicaragua, sumadas a varias lesiones, obligaron al equipo tibaseño a afrontar el duelo con un plantel reducido.

El equipo local fue el primero en golpear en el marcador gracias a una destacada acción ofensiva. Fabricio Zúñiga filtró un pase preciso para Joaquín Alonso Hernández, quien controló con gran serenidad, dejó botar el balón y definió con un sutil toque elevado que superó al guardameta Minor Álvarez. En la jugada, Pablo Arboine no logró cerrar el espacio ni impedir la definición.

La reacción de Saprissa no tardó en llegar. Marvin Loría envió un centro que encontró a Ariel Rodríguez, quien, tras un control de calidad, definió con categoría para igualar el marcador.

El técnico José Saturnino Cardozo alineó a Antonny Monreal, Shawn Johnson, Yeison Molina, Fabricio Zúñiga, Waylon Francis, José Joaquín Huertas, Jared Ríos, Sebastián Padilla, Abner Hudson, Joyfer Chal y Joaquín Alonso Hernández.

Por su parte, Saprissa, dirigido por Hernán Medford, inició con Minor Álvarez, Julián González, Thiago Cordero, Alberth Barahona, Pablo Arboine, Matías Elizondo, Kenneth González, Rachid Chirino, Orlando Sinclair, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.

Con este empate, la eliminatoria queda completamente abierta y se definirá el próximo domingo a las 6:00 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.

En la otra semifinal, Sporting FC y Puntarenas FC también igualaron 1-1 en su partido de ida, disputado en el estadio Puente Piedra. El clasificado se conocerá el sábado a las 6:00 p. m., cuando se enfrenten en el estadio Miguel “Lito” Pérez.