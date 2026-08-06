Monstruo cumple en casa y clasifica a segunda ronda

Saprissa volvió a demostrar que sabe sufrir. Cuando parecía que una noche tranquila se complicaba más de la cuenta, apareció un destello de calidad sobre el cierre para derrotar 2-1 al Alianza de Panamá y asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana como líder de su grupo.

El conjunto morado fue ampliamente superior durante la primera mitad. Con el control del balón y constantes llegadas al área rival, el equipo de Hernán Medford encontró premio al minuto 19. Mariano Torres apareció con la calidad que lo caracteriza para abrir el marcador y poner justicia en un compromiso que hasta ese momento tenía un solo protagonista.

La ventaja pudo ser mayor antes del descanso, pero la falta de contundencia mantuvo con vida al conjunto panameño.

Para el complemento el panorama cambió. Alianza realizó variantes, adelantó líneas y comenzó a presionar la salida tibaseña. Saprissa perdió el control del juego y los visitantes aprovecharon el crecimiento futbolístico para encontrar el empate por intermedio de Joel Garcés.

El gol despertó viejos fantasmas en la “Cueva”. La incertidumbre se apoderó por algunos minutos del cuadro morado, que veía cómo un partido dominado se le escapaba de las manos.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 87, llegó la jugada que cambió la historia. Un error en la salida del Alianza fue aprovechado por Newton Williams, quien combinó en una rápida doble pared con Orlando Sinclair. El delantero quedó de frente al arco y definió con frialdad para desatar la locura en las gradas y sentenciar el 2-1 definitivo.

El pitazo final confirmó una victoria trabajada, pero de enorme valor. Saprissa no solo mantuvo el invicto en el certamen, sino que también aseguró su clasificación a la siguiente fase y se adueñó del liderato de su grupo, enviando un claro mensaje de que quiere volver a pelear por el título centroamericano.

Saprissa alineó a Abraham Madriz, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa, Samir Taylor, Mariano Torres, David Guzmán, Sebastián Acuña, Keyshwen Arboine, Bancy Hernández y Newton Williams. DT Hernán Medford.

Alianza puso en cancha a Jean Ambuila, Yeison Ortega, Alvin Mendoza, Adolfo Machado, Reyniel Perdomo, Jhon Janer Marquínez, Ricardo Mitre, John Aspirilla, Gabriel Chiari, Denzel Spencer y Ansony Frias.