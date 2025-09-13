Tras un final de mes de agosto y un inicio de setiembre complicado para Saprissa, donde acumuló 3 derrotas, dos empates y solo una victoria, los morados tendrán la oportunidad de resurgir de las cenizas en lo que resta del mes.

Eso sí, los dirigidos por Vladimir Quesada tendrán una leve ventaja en este mes, ya que 3 de los 4 partidos serán en La Cueva. Aun así, los rivales no serán para nada sencillos.

Quizás el rival más accesible sea el del encuentro de este domingo en casa ante Guadalupe, a quien además recibirá en La Cueva. Después de enfrentar a los guadalupanos, los morados tendrán 3 exámenes difíciles.

Primero visitarán al Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, recinto en el que no han logrado alguna victoria desde que los florenses juegan en Santa Bárbara.

Tras el enfrentamiento ante los rojiamarillos, recibirán en casa a Pérez Zeledón, quien actualmente se encuentra en segundo lugar. Los sureños se perfilan para ser protagonista y la sorpresa de este torneo, junto con Municipal Liberia.

El mes de setiembre lo cerrarán también en casa, pero ante Cartaginés.

“Nosotros creemos que este mal momento tiene que pasar. Vamos a seguir trabajando, es una frase trillada, pero así es. No nos vamos a cruzar de brazos”, dijo Vladimir Quesada, tras la reciente derrota ante Puntarenas F.C.

Este mes podría ser clave para los morados, donde definirán si están para pelear, para poderse meter en la fiesta grande de semifinales.