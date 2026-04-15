Monstruo con ocho bajas para final decisiva 

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El Deportivo Saprissa contará con ocho bajas importantes para esta noche en la final del Torneo de Copa ante Sporting.
Jugadores que no viajaron:
Estos futbolistas no realizaron el viaje por decisión técnica de el “Pelícano”, mientras que Fidel Escobar si entró en convocatoria.
Medford buscará su primer título en esta nueva etapa al frente del conjunto morado, así como sumar el octavo Torneo de Copa en la historia de Saprissa. Por su parte, Sporting intentará conquistar su primer trofeo de Copa.
El encuentro se disputará a las 7:00 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra