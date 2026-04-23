Monstruo clasifica y envía a Guadalupe a Segunda

Juego con dos realidades diametralmente opuestas. Mientras Saprissa buscaba meterse a la siguiente fase Guadalupe luchaba por mantener la categoría.

Cinco goles morados, marcados por el panameño Tomás Rodríguez, Orlando Sinclair, doblete de Luis Javier Paradela y Ariel Rodríguez fueron la clave para que el cuadro tibaseño lograra la misión de meterse al baile donde solo se invita a dos parejas. Era el minuto 34, tras un error en la zaga, el nicaragüense Bancy Hernández asiste al panameño Rodríguez para estremecer las piolas. Las demás anotaciones caerían a los minutos 64, 66, 70 y 77.

La desgracia fue para los guadalupanos. A los capitalinos no les alcanzó la gasolina, se les acabó el crédito y se cumplió lo que la mayoría de prensa deportiva tica había pronosticado, jugarán el próximo semestre en la Liga de Ascenso. Nunca fue algo personal, solo el análisis de una curva de rendimiento, planilla y condiciones que sumadas no cerraban la ecuación.

Esa plaza vacante ya tiene varios novios. En Cuartos de Final están jugando Jicaral Sercoba, Consultants, Pitbulls, Escorpiones, Santa Cruz, Quepos Cambute, Uruguay de Coronado e Inter San Carlos. Faltan las semifinales y finales del Clausura. El mejor de este semestre se medirá en una final al monarca del Apertura, que son los norteños. Si Inter vuelve a ser el de mejor rendimiento entonces de inmediato se le acredita como el nuevo inquilino de la gran casa de primera.

Saprissa le dio confianza a Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Alberth Barahona, Jefferson Brenes, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Luis Javier Paradela, Marvin Loría,

Bancy Hernández y Tomás Rodríguez. D.T.: Hernán Medford.

Por los guadalupanos jugaron Rodiney Leal, Rene Miranda, Kevin Fajardo, Brandon Bonilla, Samir Taylor, Greivin Méndez, Gian Mauro Morera, Marvin Angulo, Tristan Demetrius, Axel Amador y Joao Maleck. D.T.: Alfredo Morales.



Alajuelense por su último cartucho

Esta noche juega Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, ante el Puntarenas F.C.

Si los manudos desean seguir pegados al respirador artificial deben ganar ante los porteños y sacar otra victoria el domingo, ante Liberia, en la Ciudad Blanca. No se pueden permitir un empate ni mucho menos una derrota. La pelea es contra Cartaginés, de quien esperan que al cierre pierda contra Guadalupe, para superarlo en puntos.