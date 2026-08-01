Monstruo acude a las rotaciones

Jugar en Copa Centroamericana y a la vez hacerlo en el Torneo Apertura 2026 hace que el Saprissa tome las precauciones del caso para no sufrir. Y en estos casos lo que aplica es realizar las rotaciones. El timonel Hernán Medford reconoce que en su librillo está ese capítulo, pero que no será algo abrupto.

¿Aplicará rotaciones?

Nosotros manejamos rotaciones, por qué, porque tengo un equipo que en cada puesto hay dos jugadores y hasta tres, a veces.

Entonces sí puedo darme el lujo de rotar. En Panamá rotamos y el equipo se comportó de la misma forma que el viernes pasado.

Las rotaciones van a seguir. A mí lo que me interesa es que el jugador llegue totalmente descansado a los partidos, para que no tenga excusas, como de que estaba cansado o no se sentía al 100%.

Algunos repetirán, porque es lógico que no puedes quitar a 11 y poner 11. Hay una base, pero sí los vamos a mover un poquito.

¿Es una preocupación bonita ver de dónde escoger?

Siempre es bueno tener una buena cantidad de jugadores en cada puesto, que todos tengan calidad y luchen por ese puesto. Los hace competitivos entre ellos y eso es muy importante.

¿Contento con este buen inicio?

Si claro, totalmente satisfecho con los resultados. Obviamente uno siempre pide más, porque la exigencia siempre en Saprissa es más. Me tienen muy tranquilo los muchachos.

¿Qué opina de que San Carlos ya pueda debutar?

En ningún momento pensamos que no íbamos a jugar.

Estamos con la planificación y bienvenido sea. Qué bueno, porque eso lo que hace es consolidar el campeonato, que ha estrado que sí y que no. Que dicha que hayan arreglado su problema para jugadores entrenadores y todos en el ambiente. Qué bueno que se solucionó ese problema.