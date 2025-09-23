El cierre de la jornada 10 puso cara a cara a Saprissa y Pérez Zeledón en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. Tras el pitazo final los morados celebran 3 puntos, ganar 3 a 0 y meterse en zona de clasificación. Pasaron de la casilla 5 a la 3 y bajaron a Liga Deportiva Alajuelense de la tercera posición a la cuarta.

Choque muy dinámico

El juego empezó con muy buena dinámica, con los morados deseando imponerse en La Cueva y lo sureños muy verticales. Apenas al 17’ los visitantes asustaron con una llegada en la que el meta Esteban Alvarado se equivoca dos veces y el balón entra en su cabaña. Había posición indebida.

Esto despertó a los morados, que al 26’ y de cabeza celebraban el primer tanto. “El Loco” David Guzmán marcaba, pese a tener dos marcas encima. Cobro de tiro de esquina de Mariano Torres y es Orlando Sinclair que suma una asistencia más, esta vez de testarazo.

El segundo tanto de la escuadra tibaseña lo marcaría Kendall Waston dentro del área pequeña, con pierna derecha, después de otro servicio de Sinclair. Pero faltaba uno más, también de “Languí”, quien de cabeza pone el 3 a 0 definitivo. Luis José Hernández ve la roja por falta a Ariel Rodríguez y se les acaba el juego a los sureños.