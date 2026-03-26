Monstruitos salen sin heridas y buscarán clasificar en La Cueva

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Con una formación cargada de jóvenes y una decena de bajas el Deportivo Saprissa sacó un valioso empate 1-1 ante el Municipal Liberia, en el juego de ida de las semifinales del Torneo de Copa. En el estadio Edgardo Baltodano Briceño de la Ciudad Blanca el cuadro capitalino llegó a cumplir con el cotejo y buscar un buen resultado, sabiendo que no llegaba con la planilla completa. Jugadores en Selección de Costa Rica, Cuba y Nicaragua, junto a lesionados dejaban al Monstruo diezmado.

El cuadro local fue el encargado de abrir el marcador con gran jugada de Fabricio Zúñiga. Balón filtrado hacia Joaquín Alonso Hernández, quien con una tranquilidad pasmosa baja el cuero con la derecha, deja que pique en el pasto y remata de derechazo, con toque de tres dedos elevado para bañar al guardameta tibaseño Minor Álvarez. Error en la marca de Pablo Arboine que no pudo oponerse ni al control de la número cinco ni al globo.

La respuesta morada llega con centro de Marvin Loría que recibe Ariel Rodríguez. Como en el primer gol del cotejo hubo una exquisita recepción y una genial definición par la paridad.

El estratega José Saturnino Cardozo confió en Antonny Monreal, Shawn Johnson, Yeison Molina, Fabricio Zúñiga, Waylon Francis, José Joaquín Huertas, Jared Ríos, Sebastián Padilla, Abner Hudson, Joyfer Chal y Joaquín Alonso Hernández.

Saprissa puso en la cancha a Minor Álvarez, Julián González, Thiago Cordero, Alberth Barahona, Pablo Arboine, Matías Elizondo, Kenneth González, Rachid Chirino, Orlando Sinclair, Marvin Loría y Ariel Rodríguez. Ellos fueron dirigidos por el técnico Hernán Medford.

Con este resultado la serie queda en al aire y todo se definirá el domingo a las 6 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa Aymá de San Juan de Tibás. La otra serie la juegan los equipos Sporting F.C. y Puntarenas F.C. Ellos ya jugaron su cotejo de ida en el estadio Puente Piedra de la Argentina de Grecia. Al final del tiempo reglamentario terminaron 1 a 1 y definen el pase a la otra ronda el sábado a las 6 de la tarde en la cancha de la “Olla Mágica”, el estadio Miguel “Lito” Pérez.