Monserrat Ruiz denuncia amenazas en contra de su hija

La gestión de la exdiputada Monserrat Ruiz estuvo marcada por una profunda resiliencia ante situaciones de violencia política que trascendieron el debate legislativo para golpear su núcleo más íntimo,

Según explicó la verdiblanca en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal” el momento más crítico de su cuatrienio fue la recepción de amenazas directas contra la integridad de su hija, un hecho que la legisladora vincula con su ejercicio de control político tras la tragedia de Cambronero.

“Tuve una amenaza de una persona que obviamente no está identificada. Eso es parte de las problemáticas de la ciudadanía digital. Personas que se esconden detrás de un teclado y ponen las barbaridades. Hasta amenazas a mi hija con temas de horario, que sabían a qué hora salía mi hija, en qué colegio estaba y que podía pasarle cosas”, comentó la exlegisladora.

Intensificación de las amenazas

Estas amenazas surgieron después de que Ruiz criticara la gestión del exministro Luis Amador respecto al accidente vial que cobró vidas humanas, señalando que en otros contextos la negligencia de algún jerarca habría provocado la destitución inmediata.

Sumado a esta violencia externa, Ruiz enfrentó ataques provenientes del propio Poder Ejecutivo. En una de sus conferencias de prensa, el Presidente de la República utilizó su plataforma para exponer asuntos de la vida privada de la entonces diputada, mencionando específicamente a su esposo.

Ruiz califica este acto como una táctica de distracción y desacreditación utilizada durante la discusión de proyectos polémicos como las Jornadas 4/3.

“A las personas se les olvida que nosotros también somos seres humanos, que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos mamás, que tenemos hermanos, que tenemos pareja y esa exposición fue absolutamente innecesaria. Y lo digo así porque se da también en el marco de una discusión de jornadas 4/3 que era donde yo estaba siendo muy coherente”, aseguró Ruiz.

“Veto institucionalizado”

La labor parlamentaria de Ruiz se vio entorpecida por lo que ella describe como un veto institucionalizado. A pesar de su intención inicial de construir agendas conjuntas, se topó con una directriz del Gobierno que prohibía a sus ministros colaborar o incluso aparecer en espacios públicos con diputados de la oposición.

“A nosotros se nos vetó, se nos imposibilitó el poder salir hasta con ciertos ministros y así no lo hicieron saber esos ministros en su momento. Así que la expectativa que llevaba de poder construir, de poder trabajar, se vio obstaculizada por este tipo de gestiones”, lamentó Ruiz.

Este ambiente de “polarización y violencia” no solo dificultó su gestión técnica, sino que, según sus palabras, erosionó la confianza de la ciudadanía en la Asamblea Legislativa, dejando un saldo de frustración ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos nacionales debido a una “voz de odio” persistente en el plenario.