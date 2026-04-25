Antonny Monreal, el guardameta mexicano que recientemente cumplió 100 partidos en la primera división costarricense, se ha convertido en una de las figuras indiscutibles del Municipal Liberia y del actual certamen. En una entrevista exclusiva con Tiempo Extra, en Extra Radio 92.3 F.M. el arquero analizó el presente de su equipo, donde ya está en semifinales bajo la tutela de José Saturnino Cardozo.

Sobre el repunte liberiano, Monreal destacó la resiliencia del plantel. “La clave creo que fue que el profe también tuvo esa calma y los jugadores siempre trabajamos para mejorar”. El portero enfatizó que, a pesar de los malos resultados iniciales, nunca dejaron de jugar bien. “Esa competencia interna que como grupo nosotros tenemos es lo que a final de cuentas sacó adelante todo”.

Uno de los temas más candentes en torno a su figura es el interés de los clubes grandes, específicamente del Saprissa. Monreal confirmó que estuvo muy cerca de vestir la camiseta morada. “El acercamiento con Saprissa existió para el torneo pasado que estuve a nada, la negociación estuvo muy avanzada hace seis meses”. El traspaso no se cerró finalmente por un tema de plazas de extranjero, una barrera que el arquero busca eliminar. Confirmó el inicio de su proceso de naturalización, tras cinco años en el país. Cuenta con una oferta de renovación con Liberia, pero admite que “no hemos llegado a un acuerdo en lo económico”, dejando la puerta abierta a retos que le permitan seguir trascendiendo.

En el debate sobre quién es el mejor portero del campeonato, Monreal se refiere con respeto a su colega de Alajuelense, Washington Ortega. “Creo que es un buen arquero… es una formación sudamericana, de mucha garra, potentes, rápidos reflejos y liderazgo”, comentó el mexicano. No obstante, Monreal reivindicó la escuela de su país, especialmente su destacada técnica de pies. “El portero mexicano generalmente es bueno en el juego aéreo, con los pies tenemos nuestros atributos también”.

Con el objetivo claro de clasificar a la Copa Centroamericana, Monreal se mantiene enfocado en el cierre del torneo: “Soy un hombre de retos y a mí me gusta seguir trascendiendo y el seguir creciendo”.

Su futuro es una de las grandes incógnitas que se despejarán al finalizar el campeonato, mientras continúa siendo el cerrojo de un Liberia que sueña en grande.