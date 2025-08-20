A partir del martes 26 de agosto saldrá a la venta la cuarta moneda coleccionable de ¢50, cuyo diseño muestra a la lagartija nacional o anolis, de acuerdo a su nombre científico.

Las entidades del sistema financiero nacional tendrán a disposición un total de 10 mil unidades en acrílico y 7 mil en estuche. Cada una tiene un valor de ¢8.650 y su venta está limitada a un máximo de dos monedas por persona.

“La cantidad de monedas coleccionables asignadas a cada entidad financiera se determina según sus requerimientos. Además, son estas mismas entidades las que definen los puntos de venta donde la moneda estará disponible para el público, así como la cantidad de monedas por presentación en cada ubicación”, informó el Banco Central de Costa Rica mediante un comunicado de prensa.

Los coleccionables acompañan la estrategia de la entidad en el cambio del cono monetario del país. En el caso de las monedas de ¢50, presentan diseños de la fauna costarricense como: la mariposa morfo, rana calzonuda, tortuga carey, lagartija, cangrejo marinara y el conejo de monte

Distribución